"S-a stins prea devreme"

Ştire online publicată Vineri, 10 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Laura Stoica ar fi împlinit astăzi 47 de ani. Andra a postat pe Facebook un mesaj emoționat:"Astazi, Laura Stoica ar fi împlinit 47 de ani! Aceasta stea a venit pe pamant pentru a ne lumina sufletele si mintea prin cantecele ei superbe, insa s-a stins prea devreme! Am respectat intotdeauna cariera, talentul, munca ei. Am crescut insipirandu-ma din muzica ei, din pasiunea pe care o punea in tot ceea ce realiza. Am admirat-o, am pretuit-o pentru realismul ei, pentru daruire. Istoria muzicii e romanesti ii datoreaza enorm!!! Pe Laura n-o mai putem aduce inapoi. Dar, cu ochii la cer, putem sa-i multumim, macar in gand, macar astazi, pentru mostenirea artistica pe care ne-a lasat-o. Vesnica iubire, vesnicul regret... RIP", a scris Andra pe Facebook.