S-a reîntors la fostul soţ după divorţ

S-a reîntors la fostul soț după divorț

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

O vedetă din lumea muzicală românească s-a hotărât să mai dea o șansă bărbatului cu care are un copil în vârstă de 4 ani.Roxana, fostă componentă a trupei Trident, pare că și-a pus din nou ordine în viața senti-mentală. Surse din apropierea ei ne-au mărturisit că fosta cântăreață s-ar fi întors la fostul său soț, Marcel Dumitru, băr-batul cu care are o fetiță în vârstă de 4 ani.Roxana si Marcel au avut o relație extrem de discretă, ferită de ochii presei, în mare parte din pricina lui Marcel care îi spunea cu fiecare ocazie că nu-i place să-și etaleze viața sentimentală prin presa de scandal. Practic, nimeni nu știe cu exactitate când s-au cuplat cei doi și nici când s-au căsătorit.Cert e că la sfârșitul anului 2008, cei doi au devenit părinții unei fetițe, însă în același an, ei au hotărât să divorțeze. Roxana a rămas cu fetița, cu numele fostului soț si cu o pensie alimentară de doar 150 de euro pe luna. Divorțul a fost, însă, mai mult de formă, pentru că cei doi s-au împăcat, câteva luni mai târziu și au continuat să locuiască împreună într-un apartament din Cartierul Francez, deținut de Marcel.La începutul acestui an, lucrurile au degenerat din nou și în urma unei certe aprinse, Roxana se pare că și-a luat fetița și a plecat din casa fostului ei soț. Deși din primăvara acestui an ei se tot luptă în justiție pentru custodia copilului, se pare că într-un final, lucrurile au intrat din nou pe făgașul normal și familia s-a reîntregit, Roxana întorcându-se la tatăl copilului său.