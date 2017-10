S-a măritat Bianca Drăguşanu?

S-a măritat Bianca Drăgușanu?

Marţi, 13 Septembrie 2011.

Cristi Brancu a "aruncat" pe blogul sau, o informatie incendiara pentru presa: "Bianca s-a maritat cu Adrian Cristea! Aceasta era informatia care circula in culisele emisiunii lui Dan Capatos!" , scrie "Agentul VIP". Asistenta lui Dan Capatos tocmai ce s-a impacat cu fotbalistul Adrian Cristea. Cei doi sunt impreuna de un an si in tot acest timp au avut o relatie tumultoasa, cu numeroase impacari si despartiri. Iar acum se zvoneste ca s-au casatorit!La marea finala a emisiunii "Burlacita", Bianca Dragusanu a marturisit ca nu poate alege niciun concurent pentru ca este indragostita de altcineva. La scurt timp dupa aceea, ea si Cristea si-au updatat statusul de pe paginile de Facebook, unde anuntau ca s-au logodit! Bianca nu a fost de gasit pentru a ne da o declaratie in acest sens, are telefonul inchis si se pare ca este plecata din tara!