Ryan Reynolds, făcut „idiot” de o colegă de platou. De 11 ani

Ştire online publicată Vineri, 25 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Ryan Reynolds, care joacă alături de micuța Abigail Breslin, în filmul „Definitely, Maybe”, a vrut să intre pe sub pielea actriței de 11 ani, așa că a luat-o pe fetiță și a dus-o la muzeu și la un magazin de jucării. Dar, în curând, avea să regrete gestul lui. Ryan a declarat pentru Radio One: „Am luat-o pe Abigail într-o zi, ca să vedem dacă vom reuși să ne înțelegem sau nu. Ea a vrut să mergem la muzeul «Natural History» din New York și să ne uităm la țestoase. M-am simțit de parcă aveam 12 ani când am intrat și 30 când am ieșit. Am stat acolo o grămadă”, a povestit actorul. „Apoi m-a cărat cu ea la un magazin de jucării. Am zăbovit atât de mult încât am răsuflat ușurat după trei ore. Mi-am zis: «Îi voi cumpăra copilului tot ce își dorește». Ea a spus: «Voi lua un animal de pluș». L-am luat și am mers până la vânzător să îi dau cartea mea de credit. Când am plecat, am verificat chitanța și era 300 de dolari, pentru un animal de pluș. Nu mi-a venit să cred. I-am spus lui Abigail: «Este o girafă de 300 de dolari. Înțelegi asta? Puteai să cumperi una reală pentru această sumă!». Ea mi-a spus atunci: «Oh!». Apoi a apărut mama ei, și atunci m-am îndrăgostit de ea. I-a zis mamei ei: «Ryan mi-a cumpărat o jucărie de pluș de 300 de dolari. Ce idiot!”. Din acel moment, sunt înnebunit după această fetiță”, a declarat actorul mai în glumă, mai în serios.