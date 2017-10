Ruby a rămas singură. S-a despărţit de iubit!

Ruby a rămas singură. S-a despărțit de iubit!

Ştire online publicată Vineri, 12 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântăreața Ruby și Oxy, iubitul ei, nu mai formează un cuplu. Cei doi s-au despărțit după șase ani de relație, însă au rămas prieteni și continuă să colaboreze profesional. Ruby și Oxy s-au iubit și au împărțit pasiunea pentru muzică și tatuaje. Cei doi au decis să se separe, în urmă cu câteva luni, iar în prezent, atât artista, cât și Oxy sunt implicați în alte relații amoroase. „Se scriu multe mizerii în presă. Adevărul îl știm doar noi. :) Nu este nimic bombă, nimic senzațional”, a scris Ruby pe site-ul de socializare Facebook.„Am dreptul să aleg să nu vorbesc despre viața mea personală și despre lucrurile intime care ne privesc doar pe noi. Am fost un cuplu discret și nu ne interesează să vorbim despre acest subiect”, a spus Oxi pentru Ring. Oxi este cel care a lansat-o în muzică pe Ruby și care i-a deschis calea către celebritate, având un rol important în compoziția pieselor artistei.Reacția cântăreței a fost similară cu cea a lui Oxi și și-a exprimat părerea despre despărțirea dintre ei prin intermediul unei rețele de socializare.Ruby, pe numele real Ana Claudia Grigore, s-a născut în Medgidia și a absolvit liceul de muzică Dinu Lipatti, fiind în prezent studentă la Jurnalism. S-a lansat în muzică cu melodia „Touch Me”. În 2012 a realizat un videoclip pentru piesa „Miracle Of Love”, produsă de Hahaha Production. În luna iunie a acestui an a pozat în revista pentru adulți, Playboy, scrie libertatea.ro.