Roxana Vancea: "Nu am iubit. Bendeac nu este iubitul meu"

Ştire online publicată Joi, 16 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Deși toată lumea a crezut că este combinată cu Mihai Bendeac, fosta asistentă de televiziune a mărturisit că nu are iubit. Roxana Vancea a acordat un interviu în cadrul emisiunii "Agentul VIP", de la Antena Stars. Fosta asistentă de televiziune, care are un fizic ce îi înnebunește pe reprezentanții sexului tare, a afirmat că este singură, deși s-a tot spus că vedeta ar avea o relație cu nonconformistul actor Mihai Bendeac."Nu am iubit. El (n.r. Mihai Bendeac) nu e iubitul meu. Este un actor celebru din România", a spus voluptuoasa vedetă, citată de libertatea.ro.