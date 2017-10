Roxana Ionescu vorbeşte despre relaţia sa cu iubitul Mihaelei Rădulescu

Roxana Ionescu vorbește despre relația sa cu iubitul Mihaelei Rădulescu

Ştire online publicată Luni, 02 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu, cunoscuta ca “Mama Natura”, a facut lumina in legatura cu natura relatiei pe care o are cu Dani Otil, iubitul Mihaelei Radulescu, dar a vorbit si despre orientarea ei sexuala.In ultimele zile s-a speculat faptul ca intre Dani Otil si Roxana Ionescu ar fi mai mult decat prietenie, si ca cei doi ar avea o relatie de dragoste, insa “Mama Natura” neaga. Ea a declarat in exclusivitate pentru CANCAN.ro ca ii place de iubitul Mihaelei Radulescu, dar ca om.“Dani este un coleg minunat, ma inteleg foarte bine cu el, insa nu este nimic intre noi. Nu ne iubim, nu ne-am iubit, nu a fost nimic. Nu vreau sa-i iau locul Mihaelei Radulescu, imi place foarte mult de ea si o respect”, a spus Roxana Ionescu.