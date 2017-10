Roxana Ionescu: „Soţul meu avea o relaţie cu naşa noastră!“

Roxana Ionescu: „Soțul meu avea o relație cu nașa noastră!“

Ştire online publicată Sâmbătă, 25 Mai 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu a trecut în urmă cu un an printr-un divorț dureros, în condițiile în care a aflat că soțul ei are o relație chiar cu nașa lor de cununie, Roxana Anton. „Am aflat din presă că soțul meu are o relație cu ea”, a declarat aceasta, scrie libertatea.ro.Aceasta a vorbit despre motivele reale care au dus la separarea dintre ea și soțul ei, Laurențiu, la emisiunea „Conferința de presă”:„Lucrurile nu mai funcționau între noi de ceva vreme. Ruptura definitivă s-a produs când eu am participat la «Dansez pentru tine» și ajungeam noaptea târziu acasă și nu ne vedeam decât câteva minute dimineața. Eu i-am acordat libertate și se pare că nu a fost bine”, a spus Roxana. Aceasta a continuat: „Eu nu am știu că el are o relație cu nașa mea. Am aflat acest lucru din presă”.