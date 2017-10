Roxana Ionescu nu vrea animale în casă

Roxana Ionescu iubește animalele de companie, dar spune că nu ar putea niciodată să stea sub același acoperiș cu o pisică sau un cățel. Spre deosebire de alte vedete care-și arată dragostea lor pentru animalele de companie cumpărându-le haine de firmă și accesorii cât mai scumpe, Roxana are un alt mod de a arăta acest lucru. Mai precis, mama Natură spune că nu ar accepta niciodată în casă un câine sau o pisică, întrucât nu-și dorește ca animăluțele să fie chinuite.„Nu vreau animale în casă, nu vreau să le chinui. Am o pisică la birou pe care-o iubesc, dar părerea mea este că un animal se simte mai bine în aer liber”, a mărturisit Roxana pentru Libertatea.