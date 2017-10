Roxana Ionescu nu mai vrea să se întâlnească cu fostul soţ

Roxana Ionescu nu mai vrea să se întâlnească cu fostul soț

Ştire online publicată Marţi, 06 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Mama Natură”, Roxana Ionescu, nu neagă că a avut o căsnicie care a pornit din dragoste, însă nu dorește să își răscolească sufletul după divorțul de Laurențiu Gheorghe, care a avut loc recent.Roxana Ionescu a fost măritată cu Laurențiu Gheorghe timp de șase ani, perioadă despre care spune că nu are mari regrete.„Am amintiri plăcute, am avut o nuntă frumoasă. M-am căsătorit din dragoste, asta e, se întâmplă să ajungi aici. Nu am rupt pozele, nu este ok, pentru că degeaba le rupi, amintirile nu se șterg și tu știi exact ce s-a întâmplat. Nu vreau să mă întâlnesc des cu Laurențiu, nu pentru că aș avea niște stări, dar cred că e mai bine așa. Eu sunt genul de om care spune gata chiar atunci când s-a terminat totul”, a spus Roxana, la Kanal D.