Roxana Ionescu: „Nu m-aş putea gândi la George ca la un potenţial iubit“

Roxana Ionescu: „Nu m-aș putea gândi la George ca la un potențial iubit“

Ştire online publicată Marţi, 18 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Roxana Ionescu s-a atașat foarte tare de partenerul ei din cadrul show-ului Dansez pentru tine, motiv pentru care îl privește ca pe fratele ei mai mic.„Nu m-aș putea gândi la George ca la un potențial iubit. Are în spate un întreg thriller, dar viața lui se va schimba. Momentan nu a primit banii de la ProTV, dar cum îi va avea, își va lua o casă. Ce va face cu restul, dacă îi va mai rămâne ceva, e treaba lui. Eu mă simt obli-gată să-i dau niște sfaturi, restul de-pinde de el. În niciun caz nu l-am luat la mine pentru banii lui, eu am veniturile mele și îmi sunt suficiente”, a spus Ionescu celor de la Ring.Mai mult, cei doi vor petrece sărbătorile și vor împodobi bradul împreună: „E primul an în care George simte magia Crăciunului. El nu a petrecut niciodată.”„Anul acesta voi găti mâncare tradițională pentru el; bineînțeles că îl voi implica în activitățile din bucătărie, așa cum mă implica și pe mine mama, în copilărie. Vom împodobi bradul împreună cu prietenele mele, dar vom și munci, că mai avem niște filmări”, a declarat Roxana.