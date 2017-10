Roxana Ionescu locuieşte cu un nou bărbat!

Roxana Ionescu locuiește cu un nou bărbat!

Roxana Ionescu a câștigat ultimul sezon al show-ului "Dansez pentru tine" și s-a atașat extrem de mult de partenerul ei, George.Roxana deja i-a luat hainele acasă și, de vineri, ei doi vor locui sub același acoperiș. Mai în glumă, mai în serios, Roxana a vorbit și despre o posibilă idilă între ea și George."Încă nu m-am mutat, i-am luat doar hainele. El a plecat în Dorohoi, iar de vineri vom locui împreună. Nu este niciun fel de idilă între noi, dar dacă s-ar întâmpla ar fi și mai bine. Mă bucur că pot să îl ajut să ia viața de la 0. El are 21 de ani și nu mâncase în viața lui o savarină, nici nu știa ce e aia. El e un copil și abia acum descoperă lucruri în viață. Va sta la mine pe o perioadă nedeterminată, până când George va găsi să își cumpere o căsuță a lui. Nu cred că aș putea să am o idilă cu el. Nu aștept cu ardoare o nouă relație și mă simt foarte bine așa. Dacă voi primi acel semnal de la persoana potrivită, nu voi opune rezistență", a dezvăluit Roxana Ionescu pentru wowbiz.