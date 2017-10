Roxana Ionescu: „Îi doresc soţului meu să fie fericit cu naşa”

Roxana Ionescu: „Îi doresc soțului meu să fie fericit cu nașa”

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După ce a divorțat, Ro-xana Ionescu nu a vorbit prea mult despre subiectul care cu siguranță i-a marcat viața. Vedeta este încă afectată de despărțire, însă speră să-l întâl-nească pe acel „Făt-Fru-mos” care să o consoleze.Invitată la o emisiune de la Acasă TV, Roxana Io-nescu a spus că își dorește să se recăsătorească, însă până acum nu a întâlnit bărbatul pe care îl caută și de care să se îndrăgostească la prima vedere. Mai mult, „Mama Natură” a explicat și care este povestea inelului cu piatră prețioasă pe care îl are pe deget.„Am două inele, unul este inelul de logodnă al mamei mele, iar al doilea de la o persoană, dar nu vă gândiți la alte lucruri. Are o piatră prețioasă. Nu vă spun de la cine e. Îmi doresc să mă recăsătoresc și să am o familie frumoasă. Sunt pregătită, dar nu a apărut încă acel Făt-Frumos”, a declarat Roxana la o emisiune de la Acasă TV.Pe de altă parte, ea a tratat cât se poate de diplomat subiectul legat de fostul soț și amanta lui, nimeni alta decât nașa lor de cununie, Roxana Anton, cu care acesta are o aventură din 2008.„Nu știu dacă soțul meu e încă împreună cu nașa mea. De fapt știu, dar din respect pentru ei nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Le doresc să fie fericiți împreună. Eu am ieșit din această căsnicie împăcată. Cred că eu o să merg în Rai și altcineva, în altă parte”, a adăugat blonda.