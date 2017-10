Roxana Ionescu e foarte protectoare: „Nu iese în oraş fără mine!”

Roxana Ionescu e foarte protectoare: „Nu iese în oraș fără mine!”

Ştire online publicată Miercuri, 19 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

De câteva zile, viața Roxanei Ionescu s-a schimbat radical, întrucât George Boghian, fostul ei partener de la Dansez pentru tine, alături de care a câștigat concursul, s-a mutat la ea acasă. Cei doi se înțeleg mai ceva ca niște frați, iar vedeta l-a introdus deja în lumea buna a Capitalei.„În prima zi am stat cam puțin acasă, deoarece eu am plecat la birou, iar George a mers la părinții mei acasă. Seara ne-am întâlnit și am mers la concert Fady and the Zaidans. Ne înțelegem foarte bine, nu îmi făceam probleme de acest lucru. George, deocamdată, merge în oraș însoțit de mine, până se mai acomodează”, a povestit Roxana, pentru cancan.ro. Cei doi se simt ca și când s-ar cunoaște de-o viață, iar vedeta este extrem de protectoare cu George și, deocamdată, îl tratează ca pe un musafir sau ca pe o rudă venită la ea în vizită.