RONALDO se ÎNSOARĂ pentru a PATRA OARĂ

Ştire online publicată Luni, 13 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Nunta a fost programată inițial pentru finalul acestui an, însă a fost amânată până în aprilie 2015 și va avea loc la Buzios, la circa 170 km de Rio de Janeiro.DJ Paula Morais, partenera lui Ronaldo din 2012, va fi a patra soție a fostului fotbalist brazilian. Focoasa șatenă are 28 de ani, în timp ce fostul fotbalist este cu zece ani mai mare.Ronaldo a mai fost căsătorit cu Milene Domingues, Daniela Cicarelli și Bia Anthony. Cu Milene, el are un băiat, Ronald, în vârstă de 14 ani. Cu Bia Anthony, are două fete, Maria Sophia și Maria Alice, de cinci și respectiv trei ani. De asemenea, el a are un băiat, Alexander, de patru ani, cu modelul brazilian Michele Umezu, scrie libertatea.ro