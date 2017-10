România s-a calificat în finala Eurovision

Joi, 24 Mai 2012

România s-a calificat în finala Eurovision 2012 de la BAKU, cu melodia ZALEILAH, iar solista trupei Mandinga, Elena Ionescu, spune că tot ce și-au propus este să îi facă să se simtă mândri pe români.„Am avut repetiții fără nicio problemă pe scena Crystal Hall, am simțit energia transmisă de români și de fanii pe care i-am descoperit în Azerbaidjan. Totul e perfect, așa că suntem gata să vă facem mândri că sunteți români”, a spus Elena, solista trupei Mandinga, cu puțin timp înainte de semifinală, citată de Ring.Solista Mandinga a fost susținută și de Dan Manoliu, care n-a avut nicio emoție în privința calificării în finala Eurovision.„Spectacolul Mandinga e complet. Avem o piesă foarte bună, Elena are o voce extraordinară, băieții fac backing, dansează și arată minunat, avem o coregrafie realizată de Anze Skrube, ținute de scenă care completează perfect piesa”, a precizat șeful delegației României la Eurovision.Membrii trupei Mandinga au spus că, din păcate, în semifinala de marți seară nu a fost atât de bine ca la repetiții, scrie Mediafax.„Dacă la toate repetițiile de până acum nu am avut probleme tehnice, am avut parte de așa ceva tocmai în direct, în timpul semifinalei. Din fericire, Elena este o foarte bună profesionistă și o artistă excelentă și a reușit să facă față situației”, a spus Alex (Mandinga).La rândul său, Elena, solista trupei, a expli-cat: „Este ca atunci când conduci o mașină cu geamurile aburite. Se vede ceva, dar totuși, dacă nu cunoști foarte bine drumul, faci ușor un accident. Așa a fost și pentru mine pe scenă. Noroc că știm foarte bine piesa și că există o comunicare perfectă între mine și băieți, pentru că am reușit să facem față unui moment delicat. Am avut o scurtă reacție de șoc în momentul în care am realizat că nu mai aud nimic în cască. Pentru cei care nu sunt familiarizați cu scena, asta înseamnă că este aproape imposibil să te sincronizezi cu piesa și colegii de scenă, bazându-te doar pe ecoul care vine din sală. Totuși, noi am reușit să trecem peste acest moment, să du-cem piesa până la capăt și, cu ajutorul telespectatorilor și al juriului de specialitate, să reprezentăm România în finala Eurovision”.