România, pregătită pentru Berlinală

Ştire online publicată Miercuri, 04 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Documentarul „Ioane, cum e la construcții?” (1983), de Sabina Pop, va fi proiectat în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, într-o secțiune specială. Documentarul Sabinei Pop se alătură producțiilor românești care vor participa anul acesta la diferite secțiuni ale Berlinalei (5 - 15 februarie). Secțiunea After Winter Comes Spring, în cadrul căreia va fi proiectat „Ioane, cum e la construcții?”, celebrează 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului. Printre filmele prezentate în cadrul secțiunii aniversare se numără: „A kis Valentinó/ Little Valentino”, de András Jeles (Ungaria,1979), „Az, Grafinyata/ The Countess”, de Petar Popzlatev (Bulgaria, 1989), și „Krótki film o zabijaniu/ A Short Film about Killing”, de Krzysztof Kieslowski (Polonia, 1988). România va fi reprezentată la Berlin, pe lângă documentarul Sabinei Pop, de nume precum: Radu Jude, selectat la secțiunea Forum cu „Cea mai fericită fată din lume”, „Katalin Varga”, o copro-ducție România-Marea Britanie-Ungaria, inclusă în competiția oficială, iar în cadrul programului Berlinale Shorts, de „Bric-Brac”, de Gabriel Achim și „Renovare”, de Paul Negoescu. Și Anamaria Marinca va fi prezentă la Berlin, în secțiunea Panorama, actrița făcând parte din distribuția filmului „The Countess”, de Julie Delpy. De asemenea, România va beneficia la Berlin, prin Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc, de un stand de 20-30 de metri pătrați. Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc va prezenta, printre altele, un catalog cu producțiile românești din ultimii trei ani, dar și un catalog care promovează industria de film din România. Anul trecut, filmul „O zi bună de plajă”, de Bogdan Mustață, a obținut Ursul de Aur, la Berlinale Shorts.