Roman Polanski ar mai avea o şansă de reabilitare

Roman Polanski ar mai avea o șansă de reabilitare

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Februarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

La 30 de ani de la scandalul legat de relația lui Roman Polanski cu o adolescentă de 13 ani, un judecător american a decis că a existat „un comportament greșit” în proces, dar că apelul poate fi judecat doar dacă regizorul revine în SUA și se pune la dispoziția autorităților, informează BBC. Peter Espinoza, judecător la Curtea Supremă din Los Angeles, a găsit hibe în procesul din 1978, când judecătorul de atunci a acceptat mărturisirea acuzatului, negată însă mai târziu. Fără a aștepta sentința, Polanski s-a refugiat în Franța, iar acum nu-și poate restabili reputația dacă nu revine în SUA, unde există încă mandatul de arestare pe numele său. Astfel, regizorul ar trebui să se pună la dispoziția instanțelor americane și să accepte o posibilă arestare, pentru ca apelul stabilit pe 7 mai 2009 să poată avea loc. În 1977, Roman Polanski a fost arestat după ce a fost acuzat de relații sexuale cu o minoră, Samantha Geimer, pe care o angajase pentru o ședință foto. Se pare că adolescenta fusese drogată cu un sedativ și dusă în casa actorului Jack Nicholson. Polanski a înfruntat inițial șase capete de acuzare și ar fi putut primi pedeapsa de închisoare pe viață, însă, în urma unei înțelegeri, cinci dintre acuzații au fost retrase, iar regizorul a recunoscut raportul sexual cu minora. Un an mai târziu, Polanski s-a refugiat în Franța, țară care își limitase acordurile de extrădare cu SUA. De atunci, nu a mai acceptat să filmeze niciun film pe teritoriul american, pentru a nu fi încarcerat. În vârstă de 75 de ani, Roman Polanski este considerat unul dintre cei mai valoroși regizori polonezi din toate timpurile. Printre filmele sale se numără „Dance of the Vampires”, „Chinatown” și „Pianistul” - drama despre Holocaust premiată cu Oscar în 2003, în ciuda scandalului de acum 30 de ani.