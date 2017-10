Roger Moore va filma la Bucureşti pentru o comedie romantică americană

Roger Moore va filma la București pentru o comedie romantică americană

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Legendarul actor britanic Roger Moore a confirmat că va juca în "Christmas at Castlebury Hall", o comedie romantică americană care va fi filmată la București, anunță presa din Marea Britanie, potrivit Realitatea.net. Intitulată "Christmas at Castlebury Hall", pelicula va fi regizată de cineastul american Michael Damian, care este și co-autor al scenariului. Damian este deja la București, unde filmările ar urma să dureze până la patru săptămâni. Filmul, care va fi realizat în colaborare cu studiourile MediaPro, îl va avea ca director de imagine pe Viorel Sergovici. "Christmas at Castlebury Hall" ar urma să ruleze în cinematografe din toamnă. Roger Moore are 83 de ani și este cunoscut în toată lumea în special pentru rolurile din seriile "James Bond" și "The Saint".