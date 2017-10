Rod Stewart va concerta în România pe 29 iunie

Ştire online publicată Miercuri, 27 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Legendarul cântăreț britanic Rod Stewart, în vârstă de 65 de ani, va concerta în România, pe 29 iunie, pe Stadionul de Atletism „Iolanda Balaș” din București, potrivit site-ului oficial al artistului. Biletele vor fi puse în vânzare la sfârșitul lunii ianuarie. În cadrul aceluiași turneu, Rod Stewart va mai cânta în Israel, Austria, Ungaria, Elveția și Suedia. Artistul este unul dintre cei mai importanți muzicieni britanici din toate timpurile. S-a lansat în trupa Jeff Beck Group, a cântat apoi în The Faces, însă cel mai mare succes l-a dobândit în cariera solo, începută în 1969. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Do Ya Think I’m Sexy?”, „Sailing”, „Maggie May”, „Young Turks” și „Rhythm of My Heart”.