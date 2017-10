Rocsana Marcu îl dă în judecată pe cel ce o acuză de prostituţie!

Rocsana Marcu îl dă în judecată pe cel ce o acuză de prostituție!

21 Februarie 2013

Fostul soț al vedetei porno Sandra Romain, un român care a stat mulți ani în SUA, a de-clanșat, în urmă cu două zile, un scandal-monstru. Acesta aduce acuzații la adresa Rocsanei Marcu, suspectând-o de prostituție: „În 2007 am găsit-o pe Internet, pe un site de escorte pentru VIP-uri.” Vedeta de televiziune e hotărâtă să lupte până-n pânzele albe împotriva lui Paul Popescu, bărbatul care a acuzat-o că a fost escortă de lux. Roxana a negat, prin intermediul avocatului său, toate acuzațiile primite: „Acest bărbat va veni în fața instanței ca să dea socoteală pentru cele afirmate. Sunt niște minciuni grosolane. Probabil, îl vom acționa în judecată pentru prejudicii aduse imaginii Rocsanei Marcu”, a declarat avocatul Roxanei. În replică, Roscana a explicat cum stau lucrurile: „Sunt o mamă singură, cresc doi copii și probabil că m-a considerat vulnerabilă. Dar lucrurile nu vor rămâne așa. Sunt o leoaică, nu a știut cu cine se pune. Eu am încredere în justiția din România și sper că acest om va plăti pentru noroiul aruncat în mine”, a declarat, ieri, Rocsana. Mai mult, aceasta are susținerea fostei soții a celui care a încercat să îi distrugă imaginea: „Fosta lui soție mi-a spus că e un om care nu merită atenție. Mi-a spus că îi pare rău că trec prin așa ceva și că ea știe cel mai bine de ce este în stare fostul ei soț. Sandra Romain nu m-a văzut în viața ei, mi-a spus că nu mă cunoaște și cred că e cel mai bun martor”.