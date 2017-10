Robin Williams va juca în teatrul englezesc

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Robin Williams va juca pe o scenă de teatru din Marea Britanie, pentru prima dată în 25 de ani, alături de actori de comedie englezi precum Rowan Atkinson și John Cleese. Artiștii vor juca pentru prințul de Wales și ducesa de Cornwall la teatrul Wimbledon, în spectacolul caritabil intitulat „We Are Not Amused”, cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a prințului Charles. Spectacolul va avea loc pe 12 noiembrie și va fi difuzat pe postul de televiziune britanic ITV. Banii obținuți din bilete vor fi direcționați către fundația patronată de prințul Charles. Williams și-a început cariera ca realizator de stand-up comedy, înainte să joace în filme precum „Dna Doubtfire, tăticul nostru trăsnit” (1993) și „Cabaret în familie” (1996). Actorul american a câștigat un premiu Oscar pentru rolul său din „Good Will Hunting”, în 1998.