Robbie Williams s-ar sinucide dacă n-ar exista antidepresivele

Ştire online publicată Marţi, 29 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Pop-starul britanic a dezvăluit că este dependent de medicamente pentru depresie, întrucât are tendințe sinucigașe atunci când încetează să le mai ia. Fostul membru al Take That a avut în trecut probleme cu abuzul de alcool și droguri, iar în anii 2000 a trebuit să lupte cu dependența de analgezice, precum Vicodin. El a reușit să scape de toate aceste probleme după internarea în centrul de reabilitare The Meadows, din Arizona, SUA, în 2007. Williams a recunoscut însă că a rămas dependent de antidepresive și că îi este teamă să renunțe la ele. „Când încetezi să le mai iei începi să ai gânduri de sinucigaș. Lucruri ciudate încep să apară. Este înfricoșător”, a declarat cântărețul, citat de Contactmusic.