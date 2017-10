Robbie Williams, exclus din viitorul trupei Take That

Ştire online publicată Luni, 17 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul Take That, Gary Barlow a spus că fostul său coleg de trupă Robbie Williams nu va avea un loc în viitorul formației, potrivit BBC News. „Cred că pur și simplu n-o să mai facă parte din trupă”, a declarat cântărețul în vârstă de 36 de ani pentru revista „The Big Issue”. Membrul formației Mark Owen a spus că, atunci când Take That s-a reunit după o pauză de 10 ani, Williams a fost invitat să participe, dar a refuzat. Până de curând, cei patru cântăreți din formație îi lăsa-seră drumul deschis starului pop pentru a li se alătura. În vreme ce grupul s-a bucurat de un succes din ce în ce mai mare după ce s-a reunit în 2005, cu single-uri care au urcat pe primele locuri ale topurilor, un nou album și un turneu cu casa închisă, norocul lui Williams a pălit. Cel mai recent album al său, „Rudebox”, a fost criticat de specialiști, iar principalul lui single nu a urcat decât pe locul patru în topuri. Robbie Williams avusese anterior o serie de piese de succes. Cântărețul nu a avut însă niciun impact anul acesta la Brit Awards, în vreme ce Take That a câștigat premiul pentru Cel mai bun single cu „Patience”. Williams a părăsit Take That în 1995 pentru a-și construi o carieră solo, iar presa spunea că relația sa cu Barlow era tensionată.