Robbie Williams a ajuns în România

Ştire online publicată Joi, 16 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Robbie Williams a ajuns la București cu un avion privat, care a aterizat în jurul orei 18:15, pe Aeroportul Internațional "Henri Coandă".De aici, artistul va merge la hotelul de 5 stele unde va fi cazat, urmând să se pregătească pentru concertul care va avea loc vineri seară, în Piața Constituției, unde sunt așteptați peste 60.000 de fani, a transmis Realitatea TV.Concertul lui Robbie Williams face parte din turneul internațional "Let me Entertain You", care se desfășoară în peste 10 țări. Accesul la concertul pe care cântărețul britanic Robbie Williams îl va susține în Piața Constituției din București, vineri, este permis de la ora 16.00, potrivit organizatorilor evenimentului, D&D East Entertainment. În deschiderea concertului susținut de Robbie Williams vor susține recitaluri artistul britanic Lemar și cântăreața Delia, scrie libertatea.ro.