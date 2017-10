Ridley Scott va produce o peliculă experimentală realizată cu ajutorul YouTube

Regizorul Ridley Scott va produce o peliculă experimentală realizată folosind filmări încărcate de utilizatori din întreaga lume pe YouTube, în cadrul unui proiect ambițios al cineastului, care vrea să documenteze o zi din viața întregii planete, informează The Telegraph. Englezul va fi producător executiv al „Life in a day”, film experimental pentru realizarea căruia oameni din întreaga lume sunt invitați să înregistreze frânturi din propriile vieți. Documentarul va încorpora filmări realizate în aceeași zi de toți participanții (24 iulie), care vor fi încărcate pe YouTube. Pelicula, regizată de Kevin Macdonald, va avea premiera mondială în ianuarie 2011, la festivalul de film Sundance. Persoanele ale căror filmări vor fi alese pentru a face parte din pelicula finală vor fi creditate ca regizori asociați, iar 20 dintre acestea vor fi invitate la lansarea filmului la Sundance. „Life in a Day este o capsulă a timpului care va arăta generațiilor viitoare cum era viața pe 24 iulie 2010", a declarat regizorul.