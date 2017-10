Ricky Martin, tătic incognito

Ştire online publicată Vineri, 21 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Viața personală a interpretului de muzică latino, Ricky Martin, este un adevărat mister. Zvonurilor că este homosexual s-a adăugat acum o știre de-a dreptul șocantă. Un secret ascuns vreme îndelungată de vedeta de origine portoricană a ieșit de curând la iveală: Ricky Martin este tată. Potrivit „El Universal", interpretul unor hituri precum „Jaleo" sau „Vuelve", are o fiică în Monterrey, Mexic, pe nume Paola. Chiar dacă față de admiratorii săi nu a recunoscut niciodată că are un copil, Ricky Martin și-a îndeplinit de câțiva ani îndatoririle de părinte. Ca un tată iubitor, starul a avut grijă să îi plătească fetei în vârstă de 14 ani pensie alimentară. Cea despre care se presupune că a trăit o aventură cu Martin se numește Beatriz și lucrează în timpul weekend-ului într-un bar. Rugată să dea detalii despre zvonurile în legătură cu paternitatea cântărețului, femeia a preferat să păstreze tăcerea.