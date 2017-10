Ricky Martin se retrage ca să-şi crească bebeluşii

Ricky Martin se retrage ca să-și crească bebelușii

Ştire online publicată Vineri, 22 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul cântăreț latino a devenit tată de băieți gemeni, născuți de o mamă surogat, artistul anunțând cu această ocazie că se va retrage o perioadă de pe scena muzicală pentru a se ocupa de creșterea bebelușilor, potrivit agentului său de presă, citat de Reuters. Purtătorul de cuvânt al starului portorican a declarat că bebelușii au fost aduși pe lume de o mamă surogat, însă a refuzat să ofere alte detalii. La sfârșitul anilor ’90, când cariera lui Martin atinsese apogeul, viața personală a artistului a fost atent urmărită de presă din cauza numărului mare de fani gay, acesta fiind constant intervievat în legătură cu orientarea sa sexuală. Nici evitarea răspunsurilor clare, nici faptul că acesta a indicat că nu e atras de bărbați nu au pus capăt speculațiilor. Martin a declarat pentru publicația Plus 7 Days: „Sunt un bărbat modern, am o viață plină, nu simt că aș avea niciun fel de rețineri (...) Percep lumea contemporană ca un forum deschis, unde nimic nu est tabu, cu excepția activităților criminale. Dacă aș fi fost gay, de ce nu aș recunoaște acest lucru?... Sunt un bărbat normal. Îmi plac femeile și sexul. Sunt un portorican adevărat, cu sânge fierbinte, dar niciodată nu am fost atras sexual de bărbați”. Născut în 1971 la San Juan, capitala Porto Rico, Ricky Martin, pe numele său real Enrique Jose Martin Morales, și-a început cariera solo în 1991, după o adolescență petrecută într-o trupă latino de băieți, Menudo. Cântărețul a vândut aproximativ 35 de milioane de albume. Printre hiturile sale se numără „Maria (Un, dos, tres)”, „Livin’ la vida loca” și „The cup of life/ La copa de la vida”, imnul Cupei Mondiale de fotbal din 1998. Materialul discografic din 2006 al lui Ricky Martin, „MTV Unplugged” a fost lider în clasamentul Billboard „Top Latin Albums”, iar în același an a primit distincția de persoana anului din partea Latin Recording Academy. Ricky Martin este ambasador al bunăvoinței pentru UNICEF și este implicat în mai multe activități umanitare în țara sa natală.