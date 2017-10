Revenirea Spice Girls sau ciorba reîncălzită…

Ştire online publicată Miercuri, 12 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Au dat jos kilogramele în plus, și-au repetat figurile de dans, și-au încălzit vocile și au promovat la maximum turneul de revenire, dar totul se pare că a fost în zadar. Deși biletele la concerte s-au vândut ca pâinea caldă, anunțând un succes total, cele cinci dive picante din trupa Spice Girls nu mai pot gusta din faima de altădată. Cum primul spectacol a fost un fiasco, la cel de-al doilea concert oamenii nici măcar nu s-au mai deplasat până la locul întâlnirii. Aproape jumătate din locurile rezervate fanilor au fost goale de această dată, remarcă „Daily Mail”. Nici măcar prezența în public a celebrului fotbalist, David Beckham, nu a reușit să stârnească interesul. Emma, Mel B, Victoria, Geri și Mel C s-au văzut astfel nevoite să își etaleze talentul de cântărețe într-o sală din Las Vegas aproape goală. Nu este primul eșec înregistrat de fete după anunțarea concertelor de revenire. Piesa „Headlines (Friendship Never Ends)”, înregistrată în scopuri caritabile, nu se bucură nici ea de prea mare succes, fiind declarată melodia umanitară cu cele mai mici încasări.