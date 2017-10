Revenire în forţă! Constănţeanca Alexandra Stan face furori în noul său videoclip

Revenire în forță! Constănțeanca Alexandra Stan face furori în noul său videoclip

Ştire online publicată Marţi, 29 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Alexandra Stan a lansat luni un nou videoclip, pentru piesa "Thanks for leaving", melodie care vorbește despre noi începuturi, alegerile pe care le putem face în situații dificile pentru a putea merge mai departe, bucuria de a te descoperi și de a fi tu însuți.Videoclipul este a patra parte din scurtmetrajul „Thanks for leaving" și prezintă finalul unei relații, dar și un nou început. Mesajul transmis este acela că în viața fiecărui om există cel puțin o persoană căreia îi putem mulțumi că a plecat."Când piesa a fost compusă, am realizat că oamenii vor înțelege prin ce am trecut și dorința mea de a lupta pentru o viață mai frumoasă. Mi-am dorit ca «Thanks for leaving» să fie prima piesă după această pauză și mă bucur că toate aceste sentimente și emoții le-am putut exprima prin piesă și videoclip", a declarat Alexandra Stan.Scurtmetrajul prezintă povestea unei relații dăunătoare, decizia de a pune punct, emoțiile și primii pași spre un nou capitol din viață. Acesta arată că o despărțire nu înseamnă întotdeauna ceva trist, urât, ci și un nou început, scrie click.ro.