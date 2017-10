Restaurant Estival - plăcerea de a mânca

Dacă mergeți în Mamaia pentru o masă, desigur că aveți numeroase opțiuni. Însă ce te faci atunci când calitatea lasă de dorit, iar prețurile parcă explodează?Pentru astăzi, doresc să vă împărtășesc experiența deosebită pe care am avut-o la restaurantul Estival din Mamaia. Estival este un restaurant de tip autoservire, amplasat în zona de nord a stațiunii Mamaia (zona Butoaie).La recomandarea unor prieteni, am servit prânzul la autoservire. Recunosc că nu aveam mari așteptări și nu credeam că mă mai poate surprinde ceva. Însă trebuie să recunosc faptul că totul a fost impecabil. De la servire până la condiții și igienă.Terasa este acoperită cu umbrele mari în așa fel încât fiecare masă beneficiază de umbră și răcoare.Patronul este omniprezent pe terasă și, deși nu se amestecă nepoftit în discuții cu clienții, se pare că prezența acestuia îi ține „în priză” pe ospătari. Acest lucru nu poate fi decât benefic, având în vedere condițiile ireproșabile.Meniul este variat, incluzând ciorbe, supe, grătare, preparate din carne de pui, porc și pește, specialități pentru cei care țin post, mâncăruri gătite și pizza. Ce mi s-a părut cel mai interesant a fost faptul că pizza este făcută pe vatră, exact în fața clienților. Bucătarul, îndemânatic, modelează coca până se transformă într-o adevărată capodoperă, iar apoi, tot de față cu dumneavoastră, o pregătește cu toate ingredientele necesare. Am decis să forțez un pic nota și să-i cer acestuia o pizza cu mai multe ciuperci și fără măsline, iar așteptările mi-au fost depășite. Pe lângă faptul că arăta și mirosea foarte bine, avea și un gust extraordinar. Nu există termen de comparație între pizza făcută la cuptorul electric și cea pe vatră. Porțiile sunt mari, așa că nimeni nu poate pleca flămând de acolo...și nici nebăut! Restaurantul Estival se adresează clienților din toate categoriile sociale, servind de la bere la băuturi fine.Atât pe timp de zi, cât și la lăsarea serii, restaurantul nu duce lipsă de clienți. Servirea impecabilă, mâncarea gustoasă, toate la prețuri foarte bune, chiar ieftine aș putea spune, fac din restaurantul Estival din Mamaia un loc preferat de turiști.