Replici dure schimbate de Tania Budi şi Roxana Papas

Replici dure schimbate de Tania Budi și Roxana Papas

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Cristea reușește să puncteze mai des în lumea mondenă decât în cea a fotbalului, iar mijlocașul a reușit să revină în prim-plan într-un scandal în care sunt implicate trei frumoase ale show-biz-ului românesc.Roxana Papas a lansat un atac verbal extrem de dur la adresa Biancăi Drăgușanu și a Taniei Budi, iar ultima a răspuns fără să stea mult pe gânduri."Îmi vine chiar să vomit când aud de acest Cristea care tot la proasta aia de Bianca se întoarce și vai cât o iubește de și-o trage chiar cu o babă ca Budi. Dar na, acum este combinat în toată această împăcare cu diva lui", a declarat Roxana Papas, conform Click.Tania Budi a replicat, citată fiind de site-ul radiomafia.ro: "Nu mă interesează, e treaba lor! E ca și cum m-ai întreba ce gândește copacul din dreapta mea! Nu e treaba mea ce gândesc ei, ce vor ei. Când îmi mai vine să mă distrez cu cineva, cu genul ăsta de știri mă bufnește râsul. Asta este și nu am ce să comentez, pentru că ar însemna să mă cobor și nu am cum, eu am altă educație. Las-o să zică ce vrea, asta urmărește, asta îi place. Eu mă bag cu oameni care sunt la același nivel de educație și cultură cu mine, nu am cum să comentez lucruri de genul ăsta, e sub demnitatea mea".Conform tabloidelor, tot scandalul ar fi plecat de la o posibilă relație între Adrian Cristea și Roxana Papas. Cei doi ar fi fost foarte aproape de o întâlnire, dar totul a picat și asta a stârnit reacția dură a iepurașului PlayBoy.