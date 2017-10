Remixul „Viva la vida“ poate fi descărcat gratuit … oficial

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Trupa britanică Coldplay le permite fanilor să descarce gratuit, de pe site-ul oficial al formației, un remix exclusiv piesei „Viva La Vida”. Acesta va putea fi descărcat de pe site-ul oficial Coldplay până pe 5 ianuarie 2009. Coldplay și-a încheiat turneul de anul acesta pe 23 decembrie, cu un concert susținut la Belfast. Turneul a promovat albumul lansat anul acesta, „Viva la Vida or Death and All His Friends”. Coldplay este o trupă rock formată în 1998, în Londra. Formația este compusă din Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman și Will Champion.