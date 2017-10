3, 2, 1, MOTOR!

Regizorul Radu Muntean filmează la Neptun „Boogie“

Ştire online publicată Marţi, 11 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Radu Muntean a început, ieri, filmările la un lungmetraj despre maturizare și vârsta de 30 și ceva de ani, care îi are în rolurile principale pe Dragoș Bucur, Anamaria Marinca, Mimi Brănescu și Adrian Văncică. La mai puțin de un an după ce a lansat „Hârtia va fi albastră”, o tragicomedie despre deruta actorilor mărunți ai Revoluției din decembrie 1989, Radu Muntean a dat „Motor!” pentru cel de-al treilea lungmetraj de ficțiune din cariera lui de regizor. „Boogie” (noul titlu al proiectului numit până recent „30 și ceva”) va fi „un film despre maturizare, despre vârsta de 30 de ani - o vârstă între vârste, pentru că fizic mai poți face lucrurile de la 20, dar psihic nu mai ești chiar acolo”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Radu Muntean. Boogie este porecla din adolescență a personajului central, o poreclă care nu i se mai potrivește acum lui Bogdan Ciocăzanu (Dragoș Bucur), un bărbat de vreo 30 de ani, cu soție (Anamaria Marinca) și un copil mic (Cătălin Roncescu). Plecat la mare de 1 Mai, împreună cu familia, el se întâlnește întâmplător cu cei mai buni prieteni din liceu - Penescu (Mimi Brănescu) și Iordache (Adrian Văncică) - la data și locul de care îi leagă cele mai glorioase escapade bahico-sexuale din tinerețe, potrivit boogiemovie.com. Bogdan e tentat să retrăiască aventurile din vremurile bune, dar încercarea de a-și recupera tinerețea preț de o seară, bifând băutura, jocurile, flirtul și prostituatele, se transformă într-o deziluzie. Filmările, ce au început ieri, sunt prevăzute să dureze până pe 5 octombrie și se vor desfășura doar pe litoral. Bugetul filmului este de circa 600.000 euro, dintre care jumătate reprezintă creditul acordat de Centrul Național al Cinematografiei (CNC) în urma concursului de proiecte de anul trecut, iar cealaltă jumătate-fonduri de la ceilalți producători. La fel ca „Hârtia va fi albastră”, „Boogie” este o coproducție Multimedia Est-Antena 1, sprijinită de o serie de agenții de publicitate. Radu Muntean va lucra din nou împreună cu Dragoș Bucur, Mimi Brănescu și Adrian Văncică, dar pentru prima dată cu Anamaria Marinca („Sex Traffic”, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”). „Cred că va fi o întâlnire utilă filmului”, a spus regizorul despre colaborarea cu această actriță, pe care a selectat-o în urma unui casting, înainte s-o vadă în filmul lui Cristian Mungiu, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, premiat cu Palme d’Or la Cannes. Radu Muntean a păstrat mare parte din echipa cu care a lucrat la „Hârtia va fi albastră”: Tudor Lucaciu - director de imagine, Dragoș Vâlcu - producător, Dragoș Potop - director de producție etc. De asemenea, scenariul este scris tot de regizor împreună cu Răzvan Rădulescu și Alex Baciu. Din punctul de vedere al producției, „Boogie" este mai simplu ca „Hârtia va fi albastră" (pentru că are mai puține personaje și nu presupune reconstituirea unui decor de acum aproape două decenii). „Ca actorie și construcție a personajelor, este însă un film dificil", precizează Radu Muntean, care și-a făcut debutul cu "Furia". „Boogie" va putea fi văzut la cinema anul viitor. Din 9 septembrie, a intrat în funcțiune și site-ul filmului, boogiemovie.com, care va conține și un fotoblog, cu imagini de la filmări, pe care Muntean promite să îl updateze zilnic. 