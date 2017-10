Regizorul Jeffrey Pollack a murit la 54 de ani

Regizorul Jeffrey Pollack a încetat din viață la vârsta de 54 de ani, relatează Hollywood Reporter.Trupul neînsuflețit al cineastului a fost descoperit în Hermosa Beach din California, în dimineața zilei de 23 decembrie. O femeie care făcea jogging a alertat poliția locală. Jeffrey Pollack era îmbrăcat într-un costum de sport, avea în urechi câștile iPod-ului său și era deja decedat la sosirea echipajului de poliție. Autoritățile consideră că cineastul a murit din cauze naturale în timp ce făcea jogging. Pollack era pasionat de alergări și de softball.Fondator al companiei Handprint Entertainment, Jeffrey Pollack a fost, totodată, producătorul serialului de televiziune "Prințul din Bel Air/ The Fresh Prince of Bel Air", producția de comedie care l-a lansat pe actorul Will Smith.Cunoscutul cineast a regizat mai multe filme, printre care "Above the Rim", " Booty Call" și " Lost & Found".