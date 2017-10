Regina Marii Britanii strânge cureaua

Luni, 15 Decembrie 2008

Cu o avere de 320 de milioane de lire sterline (375 de milioane de euro), potrivit clasamentului pentru anul 2008 al celor mai bogați oameni din Marea Britanie, realizat de revista Sunday Times, regina în vârstă de 82 de ani are reputația unui om econom. Regina este cunoscută pentru faptul că stinge luminile în camerele palatului Buckingham în care nu se află nimeni. La jumătatea lunii octombrie, în timpul unei vizite oficiale în Slovenia și Slovacia, Elisabeta a II-a a demonstrat cum își reduce cheltuielile pentru garderobă. Pentru banchetul de la Ljubljana, ea a cerut croitorilor palatului Buckingham să-i confecționeze o rochie dintr-un brocart gri argintiu cu fire de aur, pe care îl primise cadou în urmă cu peste 20 de ani, în timpul unui turneu în Orientul Mijlociu. În plus, regina s-a plimbat prin centrul Ljibljanei într-o ținută roșie, pe care a mai purtat-o o dată, la un eveniment oficial din luna aprilie. În Slovacia, ea a apărut într-un compleu din lână pe care l-a purtat și în duminica de Paște. Această mică încălcare a etichetei, care prevede ca ținutele oficiale să nu fie purtate decât o dată, nu este neobișnuită pentru Elisabeta a II-a. Totuși, presa a dat acestui comportament o semnificație nouă, vorbind despre trecerea suveranei la „credit crunch couture”, aluzie la efectele crizei financiare în domeniul vestimentației și modei. Regina comentează foarte rar despre chestiuni politice. Totuși, recent, în timpul unei vizite la prestigioasa Facultate de Studii Economice din Londra, ea a calificat situația economică actuală drept „înspăimântătoare”. „De ce nu și-a dat nimeni seama dinainte?”, s-a întrebat ea. Nici soțul reginei, prințul Filip, nu este preocupat de ținutele luxoase. În vârstă de 87 de ani, el continuă să poarte pantaloni cumpărați în urmă cu 30 de ani. În grija cuplului din 1990, cheltuielile anuale ale familiei regale au scăzut cu peste 50%, ajungând la 40 de milioane de lire sterline (46 de milioane de euro) în 2008. Deși nu toți nepoții și copiii se conformează regimului de austeritate al cuplului regal, fiica Elisabetei a II-a, prințesa Anne, a purtat în această vară, la nunta unui membru al familiei sale, aceeași rochie pe care a purtat-o în 1981 la căsătoria prințului Charles cu Diana. Regina însăși a fost afectată de criza economică. Fosta sa casă de modă Hardy Amies și compania Royal Worcester and Spode, de unde achiziționa porțelanuri și faianță, au dat faliment de curând.