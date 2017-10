Regina Elisabeta, foc şi pară pe decizia de ultim moment a nepotului ei

Regina Elisabeta, foc și pară pe decizia de ultim moment a nepotului ei

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Speculațiile privind nașterea au atins cote incredibile din cauza popularității cuplului princiar. Kate și Will nu au anunțat oficial sexul bebelușului, lăsându- și supușii să aștepte cu emoție marele eveniment programat pe 13 iulie. Totuși, jurnaliștii britanici susțin că roșcovanul Harry, fratele mai mic al lui William, ar fi dezvăluit din greșeală că va avea un nepoțel și că Will are de gând să filmeze nașterea... de la cap la coadă.Mai mult, se pare că regina Elisabeta a II-a este extrem de supărată că nepotul ei intenționează să facă acest lucru... modern, care încalcă tradițiile casei regale. În ceea ce o privește pe frumoasa ducesă Kate, ea încă nu s-a decis ce metodă să aleagă pentru a-și aduce pe lume pruncul. În urmă cu câteva săptămâni, surse neoficiale anunțaseră că plănuiește să apeleze la hipnoterapie pentru a trece mai ușor peste durerile nașterii naturale.Pe de altă parte, s-ar fi gândit și la varianta nașterii sub apă, despre care s-a documentat foarte mult în ultima vreme. Un lucru e însă stabilit: venirea pe lume a “micului prinț”va avea loc la Spitalul Saint Mary of Paddington, în condiții de lux, potrivit libertatea.ro.