Regina Elisabeta a II-a și prințul Filip sărbătoresc vineri 68 de ani de căsnicie

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Regina Elisabeta a-II-a și prințul Filip, Duce de Edinburgh au sărbătorit 68 de ani de căsnicie, scrie B1.ro.Cuplul regal își celebrează aniversarea în privat, pe agenda zilei de vineri a celor doi nu a apărut niciun eveniment, a declarat purtătorul de cuvânt al casei regale.Regina care are vârsta de 89 de ani conduce Marea Britanie de aproape 64 de ani, devenind în luna septembrie a acestui an monarhul cu cea mai lungă domnie, depășind-o pe stră-străbunica ei, Regina Victoria.Regina și Prințul Filip, de 94 de ani au împreună patru copii și opt nepoți. Prințul Filip este fost ofițer de marină și descendent al familiilor regale daneze, grecești și germane.Căsătoria celor doi a avut loc în anul 1947 la Westminster Abbey, iar logodna celor a fost anunțată cu câteva luni înainte.Elisabeta, născută în 1926, a devenit regină în 1952, la vârsta de 25 de ani.În anul 2016, o mare sărbătoare va avea loc pe străzile in Londra cu ocazia aniversării de către Regina Elisabeta a-II-a a Marii Britanii vârsta de 90 de ani.