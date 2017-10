Reese Witherspoon este însărcinată a treia oară

Ştire online publicată Vineri, 23 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița Reese Witherspoon (36 de ani) este însărcinată. "Blonda de la drept", măritată din 2011 cu impresarul Jim Toth, mai are doi copii cu primul ei soț, actorul Ryan Philippe.- Ava, în vârstă de 12 ani, și Deacon, în vârstă de 8 ani."Reese și Jim încearcă, de ceva timp, să devină părinți. Reese este însărcinată în 12 săptămâni, dar nu dorește să anunțe deocamdată sarcina oficial", a declarat un prieten al actriței americane pentru tabloidul Us Weekly.Reese Witherspoon și Jim Toth s-au căsătorit în martie 2011. Cei doi au început să se întalnească în ianuarie 2010, la scurt timp după ce Witherspoon s-a despărțit de actorul Jake Gyllenhaal, după o relație de trei ani, care a urmat divorțului ei de Ryan Philippe, în 2006.Impresarul Jim Toth, în vârstă de 41 de ani, nu are alți copii.Reese Witherspoon a câștigat premiul Oscar în 2006, grație rolului June Carter Cash din filmul "Walk the Line - Povestea lui Johnny Cash".Sursa: Apropo.ro