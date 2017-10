Reese Witherspoon, actriţă şi producător

Reese Witherspoon, actriță și producător

Ştire online publicată Luni, 02 Noiembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Reese Witherspoon lucrează la un nou proiect - în dublă ipostază de actriță și producător - filmul „Rule #1". Acțiunea filmului este concentrată în jurul unei femei din New York care se împrietenește cu o tânără portoricană. Compania Fox Searchlight a cumpărat scenariul de la Terrel Seltzer, care a scris comedia „How I Got Into College” și a fost co-autor al comediei romantice „One Fine Day”, cu George Clooney și Michelle Pfeiffer. Witherspoon a jucat recent în producția „Four Christmases” și vocea ei a fost folosită pentru unul dintre personajele din filmul de animație „Monsters vs. Aliens”. În prezent, actrița lucrează la proiectele „Around the World in 80 Dates” și „Bell Witch”.