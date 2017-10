Red Hot Chili Peppers îşi lansează un nou album

Red Hot Chili Peppers își lansează un nou album

Ştire online publicată Vineri, 14 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

John Frusciante, chitaristul trupei Red Hot Chili Peppers, i-a recrutat pe colegul lui de trupă, Michael „Flea” Balzary, și pe fostul chitarist al trupei The Smiths, Johnny Marr, pentru cel mai recent album al său, denumit „The Empyrean”. Albumul va fi lansat pe 20 ianuarie 2009 și va fi produs de casa de discuri Record Collection. Pe acest album, care este o continuare a materialului „Curtains”, al lui Frusciante, din 2005, vor mai cânta The Sonus Quartet și New Dimension Singers. Frusciante a lansat șapte albume solo de când a devenit membru al trupei Red Hot Chili Peppers, în 1998. De cealaltă parte, solistul trupei Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis, a anunțat că va produce pentru postul HBO un serial inspirat din lumea rock’n’roll-ului, care a fost provizoriu intitulat „Scar Tissue”. Potrivit informațiilor oferite de revista Variety, acest serial nu va avea la bază cartea cu același titlu scrisă de Kiedis, în care acesta a descris mai mult experiențele personale în cadrul trupei. Kiedis urmează să interpreteze rolul naratorului și va avea scurte apariții ca invitat special în acest serial. Între timp, toboșarul Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, va lansa și el un nou album, alături de o nouă trupă, compusă din solistul Sammy Hagar, basistul Michael Anthony și celebrul chitarist Joe Satriani. În prezent, trupa Red Hot Chili Peppers se află în vacanță, după turneul mondial maraton din 2006, prin care și-a promovat albumul „Stadium Arcadium”. Red Hot Chili Peppers este o formație americană de rock alternativ, ale cărei baze au fost puse în Los Angeles, California, în 1983. Până în prezent, au lansat nouă albume de studio: 1984 – „The Red Hot Chili Peppers”, 1985 – „Freaky Styley”, 1987 – „The Uplift Mofo Party Plan”, 1989 – „Mother’s Milk”, 1991 – „Blood Sugar Sex Magik”, 1995 – „One Hot Minute”, 1999 – „Californication”, 2002 – „By the Way”,2006 – „Stadium Arcadium”. De asemenea, trupa a câștigat șapte premii Grammy, iar anul acesta va primi o stea pe Hollywood Walk of Fame.