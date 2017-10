Red Hot Chili Peppers, concert, în premieră, în România

Ştire online publicată Miercuri, 07 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primul concert confirmat pe Național Arena va fi susținut live de rockerii de la Red Hot Chili Peppers, pe 31 august 2012.Americanii de la Red Hot Chili Peppers vin în premieră în România, concertul de la București fiind inclus în turneul de promovare a celui mai recent album, „I’m With You”.Îmbinând rock-ul cu accente de funk, punk, hip-hop și rock psihedelic, Red Hot Chili Peppers și-a creat un stil unic ce i-a adus nu doar statutul de trupă cult a muzicii rock, ci și vânzări în peste 70 de milioane de exemplare a celor zece albume de studio lansate în carieră.De-a lungul celor aproape treizeci de ani de carieră, Red Hot Chili Peppers a lansat 40 de single-uri, „Under the Bridge”, „Californication”, „Dani California”, „Give it Away”, „Scar Tissue” sau „Otherside” fiind doar câteva dintre hit-urile pe care publicul român va avea ocazia să le asculte live, în premieră, anul viitor la București.Biletele pentru concertul de la București vor fi puse în vânzare pe 13 decembrie, on-line, pe www.myticket.ro, ulterior urmând a fi disponibile și în rețeaua magazinelor Diverta.