Răzvan Fodor, faţă-n faţă cu Dalai Lama

Răzvan Fodor, față-n față cu Dalai Lama

Ştire online publicată Joi, 15 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Interpretul lui Nistor din comedia romantică „Îngerașii”, de la Acasă TV, s-a întâlnit, în vacanța de sărbători petrecută în India, la granița cu Nepalul, cu Dalai Lama, informează un comunicat al postului de televiziune. „Eram cu toată trupa în zona cunoscută sub numele de Cașmir, în vizită la un templu din Dharmsala și, deodată, în fața mea l-am văzut pe Dalai Lama. Sosise acolo pentru comemorarea a doi ani de la uciderea unor tibetani la granița cu China. A fost un moment unic în viață, am fost profund impresionat de forța emanată de un om care pare atât de plăpând”, povestește Răzvan Fodor. În cele trei săptămâni petrecute în India, Răzvan Fodor, împreună cu Alex Fotea, regizorul telenovelei „Regina”, au vizitat mai multe temple, au mers în deșert, au făcut plajă în Goa și au mâncat specialități locale. „A fost un concediu mai mult spiritual decât de relaxare. Când mergi în India, la orice pas simți spiritualitate. Am văzut Taj Mahalul și am rămas cu gura căscată, am vizitat templele călugărilor, Palatul Vânturilor, am ajuns până la granița cu Pakistanul”, mărturisește vedeta Acasă TV. În expediția din India, Răzvan a fost însoțit și de iubita lui: „Ea a avut ceva rețineri când am anunțat-o unde mergem în vacanță, dar am reușit să o conving și i-a plăcut foarte mult. Adevărul e că India e o țară plină de savoare, exotism, spiritualitate și nu ai cum să nu te îndrăgostești de ea. Ziua erau 30 de grade și noaptea ajungea la 7-8 grade. Era foarte frig și am suferit pentru că nu exista nicăieri un calorifer, indienii fiind obișnuiți să trăiască așa. Nici cu mâncarea nu a fost mai ușor, pentru că localnicii sunt majoritatea vegetarieni, iar mie îmi place carnea. Am mâncat la început tot felul de legume și fructe și apoi mi-am luat mâncare adevărată”, povestește Răzvan Fodor.