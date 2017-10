Răzvan Fodor este „femeia în casă“

Ştire online publicată Luni, 30 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Nu e greu de crezut că Răzvan Fodor are veleități de bucătar de vreme ce moderează un show culinar ca „MasterChef”. Dar simpaticul prezentator face mai mult decât să se laude că se pricepe la gătit. El chiar gătește. Și nu doar când are timp liber, ci în mod frecvent, așa cum face o gospodină pentru familia sa.Răzvan Fodor e înnebunit să gătească și mai ales să se joace cu imaginația în bucătărie, iar pasiunea lui pentru arta culinară a devenit în cele din urmă o rutină. Așadar, soția prezentatorului, Irina, este cea mai fericită femeie pentru că este scutită de o treabă care i s-ar cuveni.Fodor nu se folosește de rețete împrumutate sau copiate de pe Internet, ci apelează doar la fler și talent, atunci când deschide frigiderul. Alege alimentele la întâmplare și încropește pe loc o cină delicioasă, iar de acest lucru soția lui, Irina, este cea mai bucuroasă.„Sunt o norocoasă. Răzvan este foarte priceput în bucătărie și gătește pentru trei femei: pentru mine, pentru mama lui și pentru pitica noastră, Diana. Eu nu știu nici măcar o ciorbă să fac. Am un soț foarte inventiv, el este femeia în casă, la acest capitol”, a declarat Irina Fodor, pentru Click!