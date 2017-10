Răzvan Ciobanu, urmărit de ghinion: i-a luat foc pensiunea!

12 Iulie 2011

Abia ce începuse să își revină Răzvan Ciobanu, din punctul de vedere al afacerilor, că un alt ghinion s-a abătut asupra lui. Pensiunea pe care o deținea în localitatea Malaia, din județul Vâlcea, a fost distrusă complet într-un incendiu. Vila avea 40 de camere și este acum la pământ.Designerul a fost informat că incendiul a fost generat de o supraîncălzire a acoperișului din cauza problemelor de la coșul de fum, dar că se va cerceta și ipoteza ca focul să fi fost generat de un om.Nenorocirea vine după o lungă perioadă în care Răzvan și-a văzut afacerea la pământ. A rămas fără atelierul din București și a intrat în mari datorii. Designerul a dat vina pe o proastă gestionare a afacerilor și pe niște prieteni falși.„În prima fază am pierdut casa în care locuiam, a fost luată dintr-o gre-șeală și din pricina unor acte nefăcute la timpul lor. Nu am avut putere să mă lupt în niciun fel. Surpriza a venit din partea unor buni prieteni care dețineau casa respectivă. A urmat cu mașinile pe care le aveam. Au fost luate de un alt bun prieten, contractele de leasing fiind făcute pe firma lui. A urmat o depresie lungă.În septembrie-octombrie eram ca o legumă. Am zăcut mai bine de două luni la o prietenă de-a mea care nu îmi mai este acum prietenă. Nu mă puteam concentra la nimic”.Nici la aproape doi ani de la acele momente, designerul pare să nu înțeleagă ce anume s-a întâmplat și a cui e vina.„Nu pierderile materiale te afectează foarte tare, ci lucrurile pe care nu le înțelegi. Nu puteam avea un dialog cu nimeni. Cu siguranță am greșelile mele, iar în mintea lor există un răspuns pentru care au reacționat așa”, a mai spus Răzvan.