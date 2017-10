Războiul dintre fraţii Dolănescu a distrus casa rapsodului

Războiul dintre frații Dolănescu a distrus casa rapsodului

Ştire online publicată Miercuri, 21 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

În momentul în care Ion Dolănescu s-a stins din viață, casa în care a locuit a fost estimată la două milioane de euro. Imobilul are 100 de ani și a aparținut lui Barbu Ștefănescu Delavrancea, fiind inclus în patrimoniul național. După dispariția rapsodului, acesta a revenit fiilor lui, care nu s-au înțeles nici până în ziua de azi care dintre ei îl va prelua. Cei doi se judecă încă din 2009 pentru el și nu au ajuns la niciun rezultat. În cei trei ani și jumătate care s-au scurs, casa a fost lăsată în paragină și toate lucrurile sunt așa cum le-a lăsat Ion Dolănescu. Nimeni nu a mai făcut curat, doar Ionuț i-a mai deschis ușa, însă, din cauza litigiului, nu a putut face nicio amenajare. Foarte vechi și neconsolidat, imobilul s-a șubrezit, fiind în pericol să cadă la cea mai mică zgâlțâitură. Mai mult, dată fiind condiția în care se află, valoarea i-a scăzut dramatic.Dacă după moarea lui Dolănescu se vorbea de două milioane de euro, acum acesta nu mai face nici 700.000.„La ultima evaluare, făcută în cadrul procesului, ni s-a spus că valorează maxim 680.000 de euro. Am vorbit și eu cu un evaluator care a făcut o evaluare și mai sumbră: 300.000 de euro. Din păcate, din cauza faptului ca eu și fratele meu nu reușim să ne înțelegem asupra lui - deși eu i-am propus să ia tot și să-mi lase mie casa pentru a o transforma în casă memorială - nu pot nici măcar să-l asigur. Imobilul este în mare pericol în acest moment. Este vechi și într-un stadiu mare de degradare. Ar trebui să băgăm cel puțin 200.000 de euro în el ca să-l putem salva. Are nevoie de subzidire și reconsolidare. Nu s-a mai făcut curățenie înăuntru de când a murit tata! Toate lucrurile sunt așa cum le-a lăsat el. Doar tanti Leana mai trece pe acolo să o hrănească pe cățelușa tatălui meu”, a declarat Ionuț Dolănescu.