Război pe faţă două vedete: "În timp ce eu munceam, unele penibile îşi umpleau timpul bârfindu-mă!"

Război pe față două vedete: "În timp ce eu munceam, unele penibile își umpleau timpul bârfindu-mă!"

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Fosta soție a lui Augustin Viziru și Bianca Drăgușanu sunt într-un adevărat război... virtual. Replicile acide curg de ambele părți, securea "războiului" fiind dezgropată de către Oana Mareș. Aceasta a postat pe pagina ei de Facebook o glumă care a făcut-o pe roșcată să reacționeze imediat. "Și altă chestie foarte tare de prin ziare: Bianca Drăgușanu se afla în Vama Veche și nu a înțeles nimic până acum, spune chiar ea. :))))) Cică nu e nimeni să-i plătească băuturile și nu a primit nicio propunere de f.... pe bani. Ea crede că sunt toți drogați și nu văd cât de buna e!:)", a scris aceasta, ieri.Astăzi, Bianca a dat și ea o replică destul de acidă, tot pe Facebook. Ea a amintit de episodul în care Oana Mareș ar fi fost prinsă la amant de către Augustin Viziru, dar și de o filmare de la mare, din Vama Veche, în care blondina pare să se țină cu greu pe picioare."Spre surprinderea mea, încă mai există așa-zisele "doamne" inactive, incolore și cu grave lacune de memorie, care par să fi uitat etapele depravării în care au fost surprinse de-a lungul timpului. De pildă, fosta soție infidelă, prinsă-n fapt, casnica obosită se reactivează dintr-o dată și își dorește să devină vizibilă, aruncând vorbe "de duh" prin care, mai degrabă, se autocaracterizează. E adevărat, pe mine nu mă caracterizează distracția din Vamă, puternic scăldată în alcool, pentru că eu nu am niciun motiv să beau să uit de mine, așa cum am văzut în presă că face ea. In plus, eu am ajuns acolo prin prisma unui contract la care ea nu poate decât să viseze. Am 48 de ore de nesomn, ore în care am muncit fără întrerupere și, iată, în timp ce eu munceam, unele penibile isi umpleau timpul barfindu-ma! Acestea fiind spuse, nu ma incearca decat un sentiment de mila!", a postat Bianca, în urmă cu câteva zeci de minute.După acest mesaj, roșcata a revenit cu un altul, la fel de acid."Scrisoare deschisă către casnica plictisită și obosită care își îneacă amarul în cârciumile din Centrul Vechi și se împiedică de succesul și realizarile altora: Nu e greu să dai cu parul când nu ai nicio probă, e greu să răspunzi pentru afirmațiile tale complet nefondate! Si va trebui s-o faci!!!Nu am fost filmată luând bani înainte sau după o partidă de amor, așa cum tu ai fost filmată ieșind din casa amantului (lucru pe care nu eu îl afirm), ceea ce nu îți dă dreptul să mă numești prostituată. In plus, contractele mele demonstrează deja de niște timp faptul că sunt angajată la TV. Nu eu m-am cerut acolo, ci publicul și angajatorii. Asta în timp ce tu, ai fost exclusă din schemă când audiențele demonstrau că publicul nu te mai vrea și nici șefilor nu le mai erai pe plac. Deci nu e doar senzația mea că lucrez în televiziune și fac audiențe la care tu nici nu ai îndrăznit să visezi. Dacă ai demnitate, susține-ti afirmatiile cu probe și fă un efort să-ți ții în frâu frustrările și complexele!"Sursa: www.click.ro