Bahmuțeanu despre Prigoană:

„Rău nu era la pat“

Ştire online publicată Luni, 10 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri despre viața intimă alături de Silviu Prigoană: "Ultima oară mi-a spus că mă iubește acum un an. Nu cred în împăcarea sexuală. Dacă ne supăram dormeam în camere separate".Adriana Bahmuțeanu spune că nu banii lui Silviu Prigoană au ținut-o lângă el, iar defectul fizic de care suferă acesta nu a reprezentat un obstacol în calea iubirii lor. "Eu l-am iubit foarte mult pe Prigoană. Nu am stat cu el pentru bani. Lumea nu a putut înțelege cum am stat cu el, mai bătrân ca mine și să mai aibă și un picior de lemn. Este tatăl copiilor mei, dar nu mai pot tolera modul urât în care s-a purtat cu mine. Nu pot să înțeleg că acest om s-a schimbat brusc, în decurs de șapte-opt luni. Principalul motiv a fost legat de eșecul în politică, dar eu nu aveam nicio vină că era el stresat. Eu zic că atunci când îți place de un om, te măriți cu el. Dacă nu-ți place, ajungi să bei Furadan. Rău nu era la pat, din moment ce am făcut doi copii cu el. Când era romantic, plecam doar noi doi în vacanțe, îmi spunea că mă iubește. Ultima oară mi-a spus că mă iubește acum un an. Eu îi spuneam, iar el îmi răspundea ciufut. În pat, oamenii se împacă sau dorm amândoi pe câte o parte. Nu cred în împăcarea sexuală. Dacă ne su-păram, dormeam în camere separate", mărturisește Adriana pentru showbiz.ro.Cât despre începutul relației cu omul de afaceri și cum a reușit să o cucerească, Adriana Bahmu-țeanu are numai cuvinte frumoa-se de spus. "M-a cucerit cu felul lui de a fi. Era atât de drăguț și amabil cu mine, încât m-a cucerit. Avea un stil de a face glume, mă făcea să cred că e îndrăgostit. Îmi făcea cadouri, haine de blană, dar nu era luna și haina. Mi-am luat și eu pe banii mei, în rate. Erau perioade în care nu aveam un ban în geantă, nu îi spuneam pentru că îmi era rușine. De cinci ani de zile i-am spus de puține ori să-mi dea niște bani", adaugă Bahmu.