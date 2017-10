Răsturnare de situaţie? "Cred că voi fi mireasă”"

Răsturnare de situație? "Cred că voi fi mireasă”"

Sâmbătă, 26 Iulie 2014

Povestea de dragoste dintre Bianca Dragusanu si Victor Slav a tinut mult timp prima pagina a ziarelor. Cei doi s-au casatorit in toamna anului trecut si au divortat in primavara acestui an. Acum, se pare ca au decis sa isi mai dea o sansa, scrie cancan.ro.“Victor reprezinta foarte multa caldura pentru mine. Eu il consider si in momentul de fata o lumina care a aparut in viata mea. In momentul in care iubesti, devii si gelos si au fost niste mesaje, sms-uri, pe care le-am citit. Fiecare a avut greselile lui si acum, aceasta relatie, din punctul meu de vedere e neconsumata. Cred ca el este inca ranit de plecarea mea la Paris. A fost o rana mult prea adanca pentru el. Daca nu as fi fost asa expusa, nu as fi ajuns aici, probabil m-ar fi iertat mai usor. In experienta asta pe care am trait-o, mi-am dat seama cine conteaza cu adevarat, mi-am dat seama ce simt eu cu adevarat, cine sunt eu cu adevarat. Divortul meu nu a schimbat nimic din ceea ce cred cu adevarat. Inca mai cred ca voi fi mireasa”, a spus Bianca, la o emisiune TV.