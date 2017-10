Randi despre evaziunea fiscală: „Nu-mi venea să cred, jur!“

Ştire online publicată Joi, 14 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Cântărețul Randi a fost luat din pat marți de mascați, sub acuzația de evaziune fiscală. Ar-tistul ar fi prejudiciat statul cu 100.000 de euro.Andrei Ropcea a vorbit, pentru ziarul Ring, despre acuzațiile de evaziune fiscală care i se aduc, dar și despre felul în care a aflat despre ceea ce i se întâmplă.„Am un coleg de apartament care dăduse de dimineață drumul la televizor și a văzut, pe Realitatea TV, știrea cu evaziunea. Am crezut că glumește și i-am zis să plece. După aceea, când am văzut despre ce este vorba, 100.000 de euro și de-astea, nu-mi venea să cred, jur! (...) Habar n-am ce făcea contabila firmei! Dar e departe de ce zic ei la televizor, cu prejudiciu... Aberații, mult de tot! Deocamdată n-au dovedit nimic, iar noi suntem suspecți, nu acuzați! E urmărire penală, însă n-au dovedit nimic! Ne audiază toți clienții din anii 2011 și 2012, dar până acum n-au găsit nimic. Așa că le urez succes”, a explicat cântărețul.Randi este supărat pe faptul că acuzațiile îi afectează imaginea.„Vă dați seama cum ajung pe strada aceea ca un infractor, cu toții vecinii care s-au trezit și ei când au venit să mă ia, mă vor privi așa... Publicul are tendința să creadă din prima tot ce vede la televizor...”, a mai spus el.